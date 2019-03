Mann siktet for drap og drapsforsøk med kniv

Natt til mandag ble en person funnet død i en leilighet på Landås. Politiet bekreftet på en pressekonferanse i ettermiddag at det er snakk om drap og drapsforsøk på et ektepar.

– Den drepte er en 63 år gammel kvinne, opplyser politiadvokat Eli Valheim.

Hennes mann ble funnet hardt skadet utenfor leiligheten.

Stoppet politiet

Klokken 03:30 i natt kjørte en politipatrulje i Nattlandsveien. Politiet ble der stoppet av en mann som de oppdaget var skadet. De fikk tilkalt ambulanse.

Like ved pågrep de også mannen som nå er siktet.

Politiet og ambulansepersonalet tok seg inn i en leilighet like ved og fant en kvinne. Hun ble erklært død på stedet.

Kvinnen skal obduseres på Gades institutt, opplyser politiet.

I familie

En person er siktet for drap og drapsforsøk. Han er i familie med de to, sier politiet.

– Den drapssiktede er kjent for politiet fra før, opplyser Valheim, men ønsker ikke å gå inn på hvilke saker de kjenner ham fra.

Politiet har sikret flere våpen de tror kan være brukt i angrepet.

Alle de tre er norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse.

– Det er altfor tidlig å si noe om motiv, sier Valheim.

Varetektsfengsles i morgen

– Den siktede har forklart seg greit for politet, forteller poltiadvokat Eli Valheim.

Han er blitt avhørt to ganger og har forklart at han har stukket de to fornærmede.

Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Politiet opplyser om at de fremover vil gjennomføre vitneavhør.

Mannens forsvarer Egil Jordan har så langt ikke kunnet kommentere saken overfor NRK.