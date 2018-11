Mann sett i drukkenskapsarresten

Like over halv eitt i natt måtte politiet i Bergen ta hand om ein rusa og aggressiv mann i Vågsbunnen. 26-åringen nekta å følgja pålegg frå patruljen, og blei sett i drukkenskapsarresten. Han blir meldt for ordensforstyrring og ikkje å etterkoma pålegg.