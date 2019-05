Mann rømte fra tinghuset

En mann i 20-årene som skulle fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett klokken 12.45, rømte ut et vindu fra tinghuset, skriver BT. Etter det NRK forstår, dreier det seg om en person som hadde blitt pågrepet for ikke å reise fra Norge etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse.