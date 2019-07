Mann pågrepet på Laksevåg

En mann er pågrepet av politiet etter et mulig innbrudd i et hus på Laksevåg. Den mistenkte var i besittelse av en del post, som trolig er stjålet i området. – Dette er en mann i 20-årene som er kjent for politiet fra tidligere, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt. Det er ikke kjent hvordan mannen kom seg inn i huset.