Mann pågrepet på industriområde

En mann i 50-årene ble litt før midnatt pågrepet på et industriområde på Damsgård i Bergen. – Han hadde kastet seg over et gjerde, og tatt seg inn i en arbeidsbrakke, sikkert med tanke på å se om det var noen gjenstander av verdi, sier politiets operasjonsleder Frode Kolltveit. Det var en vekter som ringte politiet. De pågrep mannen, men fant ingen stjålne gjenstander. – Han ble dimittert, men blir anmeldt, sier Kolltveit.