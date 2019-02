Mann omkom etter knivstikking i Bergen

Klokka 21.30 fredag kveld fekk politiet fleire meldingar om at fem til ti personar var involvert i ein slåstkamp ved bensinstasjonen Circle K Viken ved Danmarks plass, og i undergangen under trafikkrysset.

Politiet rykka ut med fleire patruljar.

Ein mann i 20-åra var skadd etter knivstikking, og politiet køyrde han til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus med ukjend skadeomfang.

Seinare på natta blei han erklært død på sjukehuset.

Pårørande er varsla, melder politiet i ei pressemelding.

– Vi etterforskar saka for fullt. Saka blir etterforska som drap, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til NRK.

UNDERGANG: Slåstkampen var både på bensinstasjonen på Danmarks plass og i undergangen under trafikkrysset. Slik så undergangen ut lørdag morgon. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Fleire arresterte

Fleire menn i 20-30-åra er arresterte og vil bli avhøyrde. Politiet vil ikkje opplyse kor mange.

Det skal også vere vitne til hendinga.

– Arrestasjonane kom etter etterforsking på staden og opplysningar vi har fått. Vi sette mange patruljar på saka og kontrollerte dei vi trefte på, seier Algrøy til VG.

Vitne fortel til BA at slåstkampen skjedde utanfor vaskehallen, og at fleire sprang til for å hjelpa den knivskadde mannen.

Slagsmålet gjekk føre seg på Danmarks plass i Bergen.

Etter knivstikka var det ein større politiaksjon der fleire patruljar og ekvipasjar søkte i nærområdet etter gjerningsmennene. Politiet omringa bensinstasjonen, vitne blei avhøyrd og krimteknikarar gjorde undersøkingar på staden.

Politiet bad vitne til hendinga og andre som kan ha opplysningar i saka om å ta kontakt.

Det blir gjort krimtekniske undersøking av åstaden.

Det vil ikkje bli gitt ny informasjon om saka før ut på dagen laurdag, melder politiet.