Mann med kniv hamna i arresten

Ein mann i midten av 30-åra sit i drukkenskapsarresten, etter at vedkommande forstyrra roa og prøvde å stele varer på 7-Eleven på Torgalmenningen i Bergen. Det vart også funne narkotika og ein kniv på mannen. – Vi trur også det var same mann som laga bråk på McDonalds like før, men gjekk før vi kom til staden, seier operasjonsleiar Jan Tore Heggholmen i politiet.