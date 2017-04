Mann lurt i overgreps-felle

Ein mann i 20-åra er pågripen av politiet, sikta for å ha avtalt å møte ei tolv år gamal jente i eit solstudio i Bergen for å ha seksuell omgang. Mannen trudde han hadde prata med ei ung jente på nettet, men det viste seg at det var aksjonsgruppa Barnas Trygghet som stod bak, skriv BA. Mannen har i avhøyr nekta skyld for at han hadde avtalt seksuell omgang.