Mann knivstukket på Voss

Klokken 23.55 lørdag fikk Vest politidistrikt melding om at en mann i slutten av 20-årene selv hadde møtt opp på legevakten på Voss etter å ha blitt knivstukket.

– Vi har pågrepet to menn av Østeuropeisk opprinnelse. De pågrepne er på vei til politihuset i Bergen for å bli avhørt, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord.

Ukjent skadeomfang

Den fornærmede mannen blir behandlet på Voss Sjukehus og skadeomfanget er ukjent.

– Saken vil bli videre etterforsket utover dagen i dag. De to pågrepne vil bli fraktet til sentralarresten i Bergen og innsatt i varetekt, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Etterforskningen gjennom natten har ført til at politiet har pågrepet to menn i saken i henholdsvis slutten av 20-årene og 40-årene.

– Ikke tilfeldig relasjon

Rebnord sier at relasjonen mellom de tre som er involvert i saken ikke fremstår som tilfeldig.

– Det er lite som tyder på at dette er helt tilfeldig, men jeg kan ikke si noe om hva som er grunnen til at vi har pågrepet disse to mennene.

Gjennom natten har politiet lett etter tekniske spor. Rebnord kan ikke si om knivvåpenet er funnet.

– Vi har lett etter mulig åsted og prøvd å finne ut av om det kan være flere som er involvert. Det ser ikke slik ut på nåværende tidspunkt og vi er ikke ute og leter etter andre mistenkte, sier han.

Kontakt med fornærmede

Politiet har snakket med den fornærmede, som blir behandlet på Voss Sjukehus.

– Vi har snakket med ham, men har hatt lite kontakt, da han ble sendt rett til behandling, sier Rebnord.

Politiadvokat i saken, Erling Melvær, vil ikke gi noen kommentar på nåværende tidspunkt.

– Jeg kan ikke gi noe mer informasjon per nå, sier han.