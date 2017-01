Mann knivstukket i hånden

Like før klokken 08 søndag morgen rykket politiet ut til Eikeveien på Minde, der en mann i 30-årsalderen hadde blitt stukket i hånden med en kniv. En mann i midten av 20-årene ble pågrepet kort tid etterpå. Den skadde ble behandlet av helsepersonell på stedet for et mindre kutt i hånden, ifølge politiet.