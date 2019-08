Mann knivstukket i Bergen

En mann er etterlyst etter at en mann i 20-årene ble knivstukket i brystet like ved Strax-huset i Bergen like etter klokken fem fredag morgen. Den skadde var bevisst da han ble hentet av ambulanse. Politiet har sikret seg vitneobservasjoner og leter etter gjerningsmannen.