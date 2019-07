Mann i Bergen ba om å få bli varetektsfengslet

Samme dag ble mannen pågrepet, og torsdag blir han fremstilt for fengsling i Bergen tingrett, skriver Bergensavisen. Politiet mente 24-åringens egenbegjæring om fengsling var godt begrunnet. I første omgang vil det bli bedt om fire ukers varetektsfengsling.

Han er siktet for brannstifting i november 2018 og for å levere falsk nødmelding søndag i uken som gikk.

– Det er ikke så ofte folk selv kommer til politiet og ber om å bli fengslet. Jeg har aldri opplevd det før, sier politifullmektig Elisabeth Morstøl i Vest politidistrikt til avisen.

NRK har snakket med mannens forsvarer, Fredrik Verling.

– Jeg har ikke fått snakket med min klient ennå og ønsker ikke å kommentere saken på dette tidspunktet, sier Verling.

Siktet for brannstifting

Mannen er siktet for brannstiftelse etter en brann på Laksevåg i november 2018.

Vaktkommandør i 110-sentralen i Hordaland, Sigbjørn Villanger, fortalte at det var en vanskelig brann å slukke.

– Det var vanskelige konstruksjoner, skifer på taket og hulrom i huset. Slike ting gjør slukkearbeidet vanskelig, sa Villanger i november.

Mannen ble ikke varetektsfengslet etter brannstiftingen.

LETEAKSJON: Store styrker lette etter det de trodde var flere personer i sjøen i helgen. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Utløste stor redningsaksjon

Natt til søndag utløste 24-åringen en stor redningsaksjon i Sandviken i Bergen. Klokken 05.31 fikk politiet melding om at flere personer skulle ha falt i Byfjorden. Etter at han selv ble plukket opp fra sjøen, sa mannen at det var flere personer i sjøen.

Det stemte ikke, og da søket ble avsluttet, ble mannen siktet for å ha meldt inn falsk hendelse.

Mannen som ble plukket opp, viste seg å være samme mann som er siktet for brannen på Laksevåg.

Torsdag skal mannen, som tidligere ikke er domfelt, avhøres nærmere om redningsaksjonen han utløste i helgen.