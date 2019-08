Mann i 80-åra til Haukeland

Politiet opplyser at føraren som køyrde inn i ein fjellvegg i nærleiken av Erdal skole på Askøy er ein mann i 80-åra. Han blir køyrt til Haukeland sjukehus. Skadeomfanget er framleis ukjent, men mannen skal ha vore oppe å gått. Politiet skriv at det truleg har vore eit sjukdomstilfelle, og at dei opprettar sak.