Mann i 50-årene siktet for nettovergrep mot barn

Saken knytter seg til en anmeldelse i oktober 2015, men mannen i 50-årene ble først pågrepet onsdag.

Politiet i Bergen mener at mannen skal ha gjort nettovergrep mot barn. De vil be om at mannen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Saken ble først etterforsket ved Bergen nord politistasjon. Ifølge politiet beslagla de datamaskinen hans tilbake i 2015, og gjorde et nytt beslag på torsdag.

– Vi mener det er en bevisforspillelsesfare, og ber derfor om at han varetektsfengslet, sier politiadvokat Janne Heltne.

Saken har ifølge henne ingen tilknytning til den omtalte Dark Room-saken.

Hevder seg uskyldig

Mannens forsvarer, Per Magne Kristiansen, mener saken er spesiell.

– Siktelsen gjaldt kun et spesifikt tilfelle, i hvert fall da jeg forlot politihuset. Det handler om nettporno, hvor man sitter foran en skjerm. Ingenting fysisk har skjedd, men de mener at han satt i Norge og så på noe som utspilte seg i et helt annet land, sier Kristiansen.

Den siktede sier at han er uskyldig.

– Jeg kan ikke gå ut med hans versjon av saken, men han vedkjenner ikke at han var involvert i saken, sier Kristiansen.

Tar siktelsen tungt

Det er uklart hvem som har anmeldt saken, men ifølge Kristiansen er det ikke politiet som aktivt har lett etter folk på nettet, slik som i Dark Room-sakene.

Hans klient tar siktelsen tungt.

– Dette går tilbake til 2015, hvor de har hatt sitt materiale til disposisjon siden da. Da sier det seg selv at når vi teller februar 2017, så føler han seg totalt lammet, sier Kristiansen.