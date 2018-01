Mann i 50-åra tiltalt

Ein mann frå Arna er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, skriv Bygdanytt. Mannen, i starten av 50-åra, skal over ein periode på tre år ha hatt seksuell omgang med ei jente som då var under 14 år. Han skal også ha lagra overgrepsmateriale på datamaskina si, ifølgje avisa.