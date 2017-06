Mann i 30-åra sikta etter at person er funnen død i Bergen

Ein mann i 30-åra er funnen død på ei adresse i Bergen. Ein mann, også han i 30-åra, er arrestert og har status som sikta.

– Personen er sikta for å ha unnlate å hjelpa ein person i hjelpelaus tilstand, seier politiadvokat Kari Trones i Vest politidistrikt til NRK.

Det han er sikta for har ei øvre strafferamme på tre års fengsel. Det skal ikkje vera mistanke om drap.

– Gjort funn på staden

Politiet fekk melding om dødsfallet klokka 17.30 og gjer torsdag kveld undersøkingar i ei leilegheit ved Støletorget i Bergen.

– Politiet har vore på staden ei stund. Me har også kalla inn krimteknisk for å gjennomføra åstadsundersøkingar, opplyser operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Politiet vil ikkje seia kvifor dødsfallet står fram som mistenkeleg. Operasjonsleiaren vil heller ikkje opplysa om forholdet mellom den avdøde og sikta.

– Det er gjort funn på staden som tilseier at me må gjera nokre vidare undersøkingar. I tillegg har me treft på personar i nærleiken som me ynskjer å snakka meir med.

Avhøyrer sikta i kveld

Den sikta er teken med til politihuset i Bergen. Ein annan person har status som vitne i saka.

Begge skal i avhøyr i kveld. Politiet er i ferd med å varsla den døde sine pårørande.