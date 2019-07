Tre personar blei skadde då ein eksplosjonsarta brann braut ut i ein firemannsbustad i Lille Damsgårdsveien på Laksevåg i Bergen i november i fjor.

Private bilete viser at kledninga på huset allereie hadde teke fullstendig fyr då bebuarane tok seg ut av det overtende huset.

– Eg såg flammane stå langt over hustaket då eg kikka ut vindauga, fortel Roy Ellingsen, som blei vitne til at to menn kom seg ut på plenen framfor det brennande huset.

Seks personar blei evakuerte frå bustaden.

SPREIDDE SEG TIL TAKET: Det var full fyr i to av leilighetene då brannvesenet kom til staden. Flammane stod då ut frå vindauge og taket. Foto: KJELL JØRAN HANSEN / NRK

Risikerer 21 års fengsel – hevdar det var eit uhell

No har politiet sikta ein mann i 20-åra etter straffelovas paragraf 355, den såkalla mordbrannparagrafen, for eldspåsetjing som lett kunne medført tap av menneskeliv.

Paragrafen kan brukast i siktingar og tiltalar sjølv om ingen døyr i den aktuelle brannen.

Strafferamma er inntil 21 års fengsel.

– Saka er i det store og heile ferdig etterforska, men me ventar på den endelege krimtekniske rapporten før me kan senda saka vidare, seier politiadvokat Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til NRK.

Brannen på Laksevåg blei av brannvesenet karakterisert som ein storbrann. Fire leilegheiter blei totalskadde.

Mannen i 20-åra har vore sikta sidan kort tid etter brannen 11. november fjor. Han har vore inne til avhøyr fleire gongar.

Først heilt nyleg erkjente mannen at han stod bak brannen.

– Den sikta erkjente i avhøyr at han faktisk forårsaka brannen. Men han hevdar det var eit uhell, seier Sulland, som elles ikkje ynskjer kommentera kva mannen har fortalt om årsaka før saka er sendt til tiltalevurdering og avgjort hjå Riksadvokaten.

STRIPSA FAST: Brannstigen på huset var stripsa fast nede og gjorde at rømningsvegen var ubrukeleg. På biletet er stigen felt ut. – Verken vitneforklaringar eller tekniske bevis knyter stigen til den sikta. Me har ikkje kunna konkludera med kvifor den er stripsa, seier politiadvokat Sigrid Sulland. Foto: Bergen brannvesen

Pågripen same natta

Politiet har jobba lenge med å koma til botns i saka. Undersøkingar har utelukka at tekniske feil på det elektriske anlegget var årsaka.

Politiet meiner å ha slått fast kor brannen starta og kva som var årsaka. Den sikta mannen blei pågripen same natta som brannen braut ut. Det var på bakgrunn av vitneforklaringar og det han sjølv opplyste til politiet på staden.

– Forklaringane frå vitne og tidsforløpet som blei lagt gjorde at politiet hadde rimeleg grunn til å mistenka at den sikta var involvert, seier Sulland.

Politiadvokaten ønskjer ikkje kommentera kva forhold som gjer at dei mistenker at mannen har tent på huset.

Mannen har fått oppnemnd advokat Fredrik Verling som forsvarar. Han har ikkje svart på NRK sine førespurnader.

– Har ikkje kopla brannstigen til den sikta

I avhøyr blei den sikta konfrontert med fleire funn politiet gjorde ved brannstaden.

Eitt av funna politiet gjorde, var ein stripsa brannstige. Stripsen var festa nedst på den utfellbare stigen, og gjorde at stigen ikkje kunne fellast ut. I praksis gjorde det at rømningsvegen frå huset sin andre og tredje etasje var ubrukeleg.

Politiet har ikkje klart å knyta stigen til den sikta mannen i 20-åra. Brannstigen har heller ikkje vore eit sentralt element i etterforskinga, seier Sulland.

– Det er sjølvsagt interessant at brannstigen i eit hus som brenn ned er stripsa fast. Men verken vitneforklaringar eller tekniske bevis knyter stigen til den sikta. Me har ikkje kunna konkludera med kvifor den er stripsa.