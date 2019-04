Mann gikk seg vill i Jondal

Det er satt i gang en redningsaksjon i Jondal, etter at en mann har gått seg vill i fjellet. Politiet fikk melding klokken 16.36, og mannen skal være sliten. Hovedredningssentralen i Sør-Norge har sendt et Sea King-helikopter for å finne mannen.