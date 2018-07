Mann funnet død i leilighet – naboer evakuert i frykt for livsfarlig giftstoff

I 17-tiden torsdag ettermiddag rykket politiet ut til en leilighet i Bergen, etter at en mann ble funnet død av en nabo. Det er ikke mistanke om at noe kriminelt har skjedd.

Likevel rykket store politiressurser ut til stedet og sperret av leiligheten.

Forklaringen var «en del uavklarte omstendigheter på åstedet», skrev politiets operasjonsleder Stein Rune Ø. Halleraker i en pressemelding torsdag kveld.

Fredag morgen opplyser operasjonsleder Dag Olav Sætre at leiligheten fortsatt er avsperret.

Årsaken er at politiet frykter at giftstoffet ricin kan versere i leiligheten.

– Ekspertise har vært inne, og skal inn i igjen i dag. Vi har foreløpig «fryst» stedet, og jobber videre med saken utover dagen, sier Sætre.

Fakta om ricin Ekspandér faktaboks Meget giftig protein som finnes i ricinusplanten (Ricinus communis), en oljeplante.

Ricin er billig og enkelt å produsere, og stabilt i aerosolform.

Det finnes ingen behandling eller vaksine mot giften. Det kan derfor brukes som masseødeleggelses- og terrorvåpen, enten ved direkte utsprøyting i luften eller, mest effektivt, ved tilsetning til drikkevann eller matvarer.

Giften forårsaker indre blødninger og ødelagte organer. Hvis giften inntas, utvikler offeret symptomer som kvalme, oppkast og blodig diaré. Offeret dør av organsvikt etter noen dager. Pustes giften inn, dør man fordi åndedrettet blir lammet. Giften kan påvises på åstedet, men ikke spores i offeret. (NTB)

Naboer evakuert

Ricin er et giftstoff som fremstilles av kastorbønner, og forårsaker indre blødninger og organsvikt ved innånding eller tilsetning til mat- og drikkevarer.

Mannen som er funnet død har tidligere hatt befatning med giftstoffet. I mars sperret politiet av en annen leilighet i Bergen etter funn av ricin og kastorbønner i leiligheten mannen bodde i da.

Derfor tar politiet nå alle forholdsregler. Leiligheten er avsperret, og en politipatrulje har holdt vakt gjennom natten for å passe på at ingen tar seg inn.

Samtidig er naboer i bygget evakuert.

– De bor rett ved siden av, og sover en annen plass i natt. Det kan godt være det ikke er fare forbundet med dette, men vi må være litt forsiktige, og få det vurdert av kompetent personell, sier operasjonsleder Sætre.

Til helseundersøkelse

Etter det NRK forstår, skal det foreløpig ikke være påvist ricin i leiligheten.

Likevel ble naboen som fant den avdøde, og politifolkene som tok seg inn i leiligheten etter meldingen, sendt til helseundersøkelse.

– Dette er gjort grunnet historikken til mannen som er funnet død. Hvis det har lyktes å fremstille ricin, skal det små mengder til før det er skadelig. Derfor er det viktig ikke å utsette andre for fare, sier Sætre.

Det er foreløpig ikke kjent om personene som har vært inne i leiligheten har fått påvist symptomer som kvalme, oppkast og diaré, som er vanlig ved ricin-forgiftning.

Sætre understreker at det ikke er noe som tyder på at det er fare for omgivelsene utenfor leilighetsbygget.