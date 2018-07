I 17-tiden torsdag ettermiddag rykket politiet ut til en leilighet i Bergen, etter at en mann ble funnet død av en nabo. Det er ikke mistanke om at mannen er utsatt for noe kriminelt.

Politiet fryktet at giftstoffet ricin kunne finnes i leiligheten, og fredag ettermiddag kom politiets bombegruppe til adressen.

Ricin er et giftstoff som fremstilles av kastorbønner, og forårsaker indre blødninger og organsvikt ved innånding eller tilsetning til mat- og drikkevarer.

Mannen som ble funnet død har tidligere hatt befatning med giftstoffet. I mars sperret politiet av en annen leilighet i Bergen etter funn av ricin og kastorbønner i leiligheten mannen bodde i da.

I en pressemelding natt til lørdag opplyser politiet at leiligheten er undersøkt uten funn av giftstoffer.

Området rundt leiligheten er nå frigitt og naboer som har vært vist bort kan flytte tilbake. Det har ikke vært fare for andre som har vært på eller ved området.

De personene som har vært undersøkt på sykehus har heller ikke vært utsatt for farlige stoffer.

Flere biler fra brannvesenet bistod bombegruppen fredag ettermiddag.

INNSATSLEDER: Ole Marius Røttingen.

Naboer ble evakuert

BOMBEGRUPPE: Politiets bombegruppe er sendt fra Oslo til Bergen for å undersøke leiligheten Foto: INGRID AAREKOL / NRK

Leiligheten ble raskt avsperret, og en politipatrulje holdt vakt gjennom natten for å passe på at ingen tok seg inn.

Naboen som fant den avdøde, og politifolkene som tok seg inn i leiligheten etter meldingen, ble sendt til helseundersøkelse.

– Dette er gjort grunnet historikken til mannen som er funnet død. Hvis det har lyktes å fremstille ricin, skal det små mengder til før det er skadelig. Derfor er det viktig ikke å utsette andre for fare, sa operasjonsleder Dag Olav Sætre.

I en pressemelding fredag formiddag opplyser Vest politidistrikt at det ikke er funnet tegn på at personene som har vært i leiligheten er skadet.