Mann framleis sakna i Hjeltefjorden

Mannen som fall over bord i Hjeltefjorden mellom Askøy og Litlesotra er framleis sakna. – Vêrforholda gjorde at vi trekte mannskapane tilbake for nokre timar sidan. Vi vil starte opp søket når det lysnar, fortel Nils-Ole Sunde ved Hovudredningssentralen.