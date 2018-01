Var nesten ferdig utdanna helsefagarbeidar då han blei pågripen

SUNNMØRE TINGRETT (NRK): Den tiltalte mannen i 30-åra ba fleire gongar om orsaking for det han har gjort mot ti jenter, då saka mot han starta måndag morgon. Han seier heile skulda er hans, og at han i ettertid er sjokkert over seg sjølv.