Hovudredningssentralen melde om uhellet klokka 15.36. Ein mann skal ha falle frå ein seglbåt i Hjeltefjorden, i nærleiken av Anglevik på Sotra.

Over to timar etter at mannen blei sakna, er han framleis ikkje funnen. Mannen er i 50-åra, opplyser politeit.

Søket går føre seg med full styrke frå Anglavika til Ramsøy. HRS ber alle fartøy som trafikkerer området om å vise omsyn.

OMFATTANDE SØK: Brannbåtar og redningsskøyter er blant dei som deltar i søket frå sjøen. Foto: Skjermdump / AIS Marine Traffick

Fekk bommen i hovudet og fall

Det var to personar om bord då uhellet skjedde. Mannen skal ha blitt treft av bommen og deretter falle i sjøen. Bommen trefte mannen i hovudet.

Den andre personen om bord kasta ut ei livbøye. Denne har seinare blitt funne på land.

Det er Hovudredningssentralen (HRS) Sør-Noreg som koordinerer aksjonen. Redningsleiar Kjetil Hagen seier til NRK like før klokka 19 at søket enno held på for fullt.

– Det blir søkt frå luft, sjø og land. Forsvaret deltek også i søket, i tillegg til redningsetatane og fleire redningsskøyter. Me vil halda søket gåande så lenge me forventar at mannen kan tenkast å ha overlevd.

Søket held på utover kvelden

Redningsleiaren seier dei vil halda søket gåande så lenge ein forventar at mannen kan tenkast å ha overlevd. Det er uvisst om mannen var medviten då han fall i fjorden.

– Skadeomfanget er naturleg nok uvisst. Me hentar inn ei medisinsk vurdering for å finna ut kva som er forventa overlevingsevne. Temperaturen i sjøen er rundt 16 grader, i tillegg er slaget frå bommen ein faktor som spelar inn på overlevingsevna, seier Hagen.

Ifølge operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt skal mannen ha falle over bord i nærleiken av Anglevik.

– Meldinga kom frå den andre personen i båten klokka 15.41. Sidan har det kome fleire båtar til, fortel Algrøy klokka 16.45.

Politiet opplyser klokka 17.30 at ein vil starta søk på land.

– Me er i ferd med å tildela teigar. Det er naturleg å starta i nærleiken av Anglevik. I tillegg blir det gjerne gjort søk på Askøy-sida også, seier operasjonsleiar Algrøy.

Fine forhold på sjøen

Redningsmannskapa har rutinemessig utvida leiteområdet i takt med at aksjonen ikkje har give resultat. Det er i området mellom Litlesotra og Askøy ein har søkt etter mannen.

– Det er vanskeleg å seia kor mannen kan vera med tanke på straum og vind, så me leiter over eit stort område, seier Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen rundt klokka 17.

Dykkarar er enno ikkje gått i vatnet.

Redningsleiaren ved HRS opplyser at det er fine forhold å driva søk i.