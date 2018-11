Politiet og frivillige frå Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder søkjer no langs strendene på sørsida av Fensfjorden etter fritidsbåten som vart meld sakna i går.

Det opplyser operasjonsleiar i Vest politidistrikt Per Algrøy.

– Vi startar søket i Austrheim i Nordhordland, men det kan verta aktuelt å utvida søket til også å omfatta nordsida av Fensfjorden utover dagen.

Frivillige vil gå langs sjøkanten der det er råd, og det vert også sett inn småbåtar som vil leita frå sjøsida.

Til saman er no 15 båtar, to helikopter og to fly med i leitinga.

– Vi søkjer breitt, og arbeider ut ifrå fleire teoriar om kva som han ha skjedd. no må vi utnytte det fine vêret i leitinga, seier vakthavande redningsleiar ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg, Asbjørn Viste.

LEITTE GJENNOM NATTA: RS «Utvær» søkte etter fritidsbåten og mannen i 50-åra gjennom natta. Foto: Redningsselskapet

Det vert framleis leitt i eit stort område, sjølv om hovudtyngda av leiteaksjonen vil gå føre seg i området rundt Fedje.

– Vi har ingen spor å gå etter, og vi har ingen funn, seier redningsleiar Børge Galta ved HRS klokka 7.50 laurdag.

Han ber folk vera merksame og melda frå til HRS eller politiet om dei ser ein båt som ligg og driv, eller ser vrakgods.

Dette veit vi

I 10.30-tida fredag ringde ein bekymra mann til Hovudredningssentralen Sør-Noreg (HRS). Han hadde snakka med kameraten som var på veg i båt frå Sandnessjøen i Nordland til Hjellestad i Bergen.

– Vennen hadde vore i kontakt med den sakna på telefonen. Telefonsamtalen blei broten, og vedkommande fekk ikkje tak i sakna igjen, sa redningsinspektør Ståle Jamtlid ved HRS.

– Har de grunn til å tru at vedkommande kan vere i fare?

– Ikkje anna enn at det ligg føre ei bekymringsmelding og at han er sakna. Og det er grunn nok, sa Jamtlid.

Mannen i 50-åra var på veg til Bergen for å selje båten, og skulle etter planen ha vore framme klokka 12 fredag.

– Då han ikkje kom til avtalt tid, sette vi i gang eit søk, sa Jamtlid fredag ettermiddag.

Fly, helikopter og båtar

Ein større redningsaksjon blei sett i gang. Men trass fleire tips frå folk som meiner å ha sett båten, ein 31 fots Paragon, på veg sørover, er mannen seint fredag kveld framleis sporlaust forsvunnen.

HRS, som leier leiteaksjonen, har heller ikkje fått tak i mannen på telefon.

– Telefonen går rett til svarar, sa redningsleiar Børge Galta ved HRS i 18-tida fredag.

Redningshelikopter og redningsskøyter har vore involverte i søket, som blir konsentrert mellom Fensfjorden og Hjeltefjorden, på austsida av Fedje.

Det har også Kystverket sitt observasjonsfly, som var i området for å halde oversyn over utslepp etter fregattkollisjonen nokre nautiske mil lenger sør. Det er førebels ikkje sett i gang søk på land.

FRITIDSBÅT: Hovudredningssentralen har offentleggjort dette bildet, som viser båten som er sakna. Foto: Hovedredningssentralen

Radarekko og mobilsignal

Klokka 22.30 fortel redningsleiar Eric Willassen ved HRS at dei framleis ikkje har spor etter mannen eller båten.

– Det er no tolv timar sidan de fekk den første meldinga. Kva trur de har skjedd?

– Det er fleire ting som indikerer at vi er i rett område. Vi kan jo aldri vere heilt sikre, men både observasjonar, radarekko og mobilsignal peikar mot det.

– Men kva er hovudteorien på kva som har skjedd?

– Vi kan ikkje spekulere i det. Det einaste vi veit er at han ikkje har rapportert som planlagd. Så vi søker og prøver å finne han der det sist er spor etter han, seier Willassen.

Har du tips i saka, kan politiet kontaktast på telefon 02800.

HELIKOPTERSØK: Et helikopter sirklar ved 16.30-tida over Hjeltefjorden ved Rong i Øygarden. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Trappar opp laurdag

HRS fortel at det gjennom natta vil vere fire båtar involverte i søket; redningsskøytene «K.G. Jebsen» og «Utvær», kystvaktskipet «Bergen» og ein båt frå Hordaland Røde Kors.

– I tillegg blir båtar som passerer gjennom området bedne om å halde utkikk, fortel Willassen.