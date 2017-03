Mann dømt for voldtekt av søstre

En 35 år gammel mann i er i Bergen tingrett dømt til syv års fengsel for å ha voldtatt to søstre, skriver BT. Mannen dømmes for to voldtekter i en kommune i nærheten av Bergen i oktober i fjor. Ifølge dommen voldtok mannen sin egen kjæreste og søsteren hennes mens de sov. Han må også betale 150.000 kroner i erstatning hver av søstrene.