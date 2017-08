Mann dømt for voldtekt

En 26 år gammel mann er dømt til fem år og ti måneders fengsel for voldtekt, et voldtektsforsøk og flere tilfeller av hensynsløs oppførsel. skriver BA. Mannen er også dømt til å betale 270.000 kroner i erstatning til to av de fornærmede. Mannen har ifølge avisen anket dommen.