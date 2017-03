Mann dømt for tyveri

En mann i 40-årene er i Bergen tingrett dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for to tyverier. – Han ble pågrepet for tyveri lørdag, innrømmet forholdene i avhør i helgen, og ble dømt i dag. Det er en uvanlig rask prosess, så rett og slett en gladsak fra politiet, sier politiadvokat Anne Mjelde Myhr i Vest politidistrikt.