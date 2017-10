Mann dømt for overgrep mot lillesøsteren

En mann i 20-årene er i Bergen tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for seksuelle overgrep mot lillesøsteren sin.

Overgrepene ble begått med ujevne mellomrom over flere år, og startet da jenten var tolv år, og storebroren 16, ifølge dommen.

Broren byttet soverom i familiens hus i Bergen, slik at han fikk rom ved siden av søsteren. En rekke ganger tok han på lillesøsterens underliv, og fikk henne til å gjøre det samme på ham.

Ved ett tilfelle forsøkte han også å gjennomføre et samleie med søsteren.

I retten hevdet broren at dette skjedde etter at jenten hadde fylt 14 år, noe som kunne gitt ham lavere straff. Dommerne mener imidlertid det er bevist at forsøket på samleie skjedde før lillesøsteren fylte 14.

Fortrengte minnene

Søsteren hadde fortrengt hendelsene fra barndoms- og ungdomsårene, men fikk minnene tilbake i voksen alder, ifølge dommen. Hun er nå blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse og moderat depresjon.

Ifølge kvinnens lege og psykolog har hun siden 2015 slitt blant annet med «flashbacks», panikkfølelse, betydelige søvnvansker, skyldfølelse og vansker i relasjoner, blant annet til samboeren.

«[D]enne type helseproblemer fremstår som nokså typisk for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep under oppveksten», konstaterer retten.

– TRENGER BEHANDLING: Dommerne i Bergen tingrett har kommet frem til at kvinnen trenger langvarig behandling for plagene hun har fått i kjølvannet av overgrepene. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Må betale nær 700.000 kroner

Plagene gjorde at kvinnen måtte sette utdanningen på vent, og ikke har kunnet jobbe.

Broren ble derfor dømt til å betale lillesøsteren totalt 691.348 kroner i oppreisningserstatning, erstatning for tapt inntekt og fremtidig inntektstap.

«Til tross for at fornærmede fremstår med en sterk personlighet, er tapper og ikke minst har store og gode personlige ressurser og evner, er retten kommet til at det er sannsynliggjort at behandlingsbehovet vil være tilstede gjennom hele 2018», heter det i dommen.

Kan bli anket

Mannen har to ukers ankefrist. Forsvarer Jostein Alvheim sier til NRK at han foreløpig ikke har diskutert dommen med sin klient, og derfor ikke kan svare på om den blir anket til lagmannsretten.

Statsadvokaten fremmet påstand om halvannet års fengsel – det samme som mannen ble dømt til – og kommer ikke til å anke.

«Dommen er i all hovedsak i tråd med det som ble anført fra påtalemyndighetens side og vil derfor ikke bli anket herfra», skriver statsadvokat Benedikte Høgseth i en e-post til NRK.

Kvinnens bistandsadvokat har ikke vært tilgjengelig for kommentar.