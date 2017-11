Mann dømt for mordbrann

En 52 år gammel mann er dømt til fengsel i to år etter en brann på Bønes natt til 7. juli 2015. Mannen er dømt for mordbrann etter å ha brukt bensin for å tenne på en yttervegg i et hus der tre personer lå og sov, og en annen person gjemte seg på badet. Bergen tingrett mener flere personer kunne omkommet i brannen, og dømmer i mannen i tillegg til erstatning på 188.000 kroner.