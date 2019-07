Mann døde – traktorfører frikjent

7. mars 2017 døde trebarnsfaren Mikal Aarekol (37) da bilen han kjørte ble truffet av en løs traktorhenger på fv. 49 mellom Norheimsund og Tørvikbygd i Kvam. Nå er traktorføreren, en bonde som bodde i Aarekols nabolag, frikjent av Hardanger tingrett. Dommerne slår fast at han sjekket hengerfestet godt nok, og at det ikke var noe å utsette på kjøringen hans, skriver BT. Bonden slipper også å betale erstatning, og får beholde sertifikatet. Politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen, som ba retten gi traktorføreren fem måneders betinget fengsel, sier til NRK at hun foreløpig ikke har lest dommen, og at det er for tidlig å si om påtalemyndigheten vil anke.