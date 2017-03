Politiet ble klokken 02.10 oppringt av en beboer i Rotthaugsgaten i Bergen, som opplyste at han så at to menn gikk løs på en tredje mann.

Mannen som ble slått og sparket, kom seg så inn i en bil og kjørte fra stedet.

– Da vi var på vei for å sjekke dette, fikk vi en telefon fra Sandviken sykehus. Der var det dukket opp en mann som var blodig og forslått. Han kom kjørende i en bil der sideruten var knust, sier operasjonsleder Morten Kronen ved Vest politidistrikt.

Mannen ble sendt til legevakten for å få behandling for skadene. Han hevder at han blant annet ble slått med en jernstang.

– Vi vet ikke hvor alvorlige skadene er. Mannen har også opplyst at han ble holdt mot sin vilje i en leilighet i Rothaugsgaten, men vi har ikke fått verifisert hvor lenge, sier Kronen.

Politiet dro til den aktuelle leiligheten, og pågrep fire personer. De sitter nå i varetekt hos politiet.

– Vi etterforsker dette videre utover dagen. Alle de fem involverte er kjenninger av politiet, sier Kronen.