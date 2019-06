Mann arrestert ved Strax-huset

Politiet har arrestert ein mann som er mistenkt for å ha truga ei kvinne med kniv utanfor Strax-huset i Bergen. Etter usemje mellom dei to, skal mannen ha tatt fram ein kniv og truga ho. Han sykla frå staden etter dette, men blei tatt av politiet eit stykke lenger borte i gata. Ingen personar blei fysisk skadd, og politiet seier at arrestasjonen gjekk for seg utan dramatikk. Dei skal etterforska på staden, og høyra kvinna si forklaring.