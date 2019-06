Mann anmeldt for trusler

«Jobbspesialister» fikk seks ganger flere unge slitere ut i jobb

Unge som stod i fare for å bli uføre fikk jobbtiltak beregnet for psykisk syke. Ny forskning viser at prosjektet var langt mer effektivt enn vanlige Nav-tiltak. For Arve (34) ble dette et vendepunkt i livet.