Mann anmeldt for falsk alarm

En mann i Sund kommune ringte politiet natt til fredag og fortalte at han hadde brukt vold mot en annen person inne i et hus. Politiet rykket ut med flere patruljer sammen med en ambulanse, men da de kom frem viste det hele seg å være et påfunn fra innringeren. – Mannen var beruset og sa at han ville drikke med kompisen. Han håpet at dersom han fikk politiet på døren, ville vennen hans våkne, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt. Mannen ble anmeldt for falsk alarm.