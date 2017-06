Naboene i Åsane opplevde stort oppbud av politi og ambulansepersonell utenfor boligen, da en kvinne (42) ble funnet død i hjemmet sitt om morgenen 25. april i år.

– Politiet har vært utenfor huset i ettertid også, men jeg vet ikke hva de gjorde der, forteller en nabo NRK har snakket med.

Saken skal først ha blitt regnet av politiet som et «dødsfall som normalt ikke omtales i media».

Men nær to måneder senere, lørdag 17. juni om morgenen, gikk politiet til pågripelse av kvinnens ektemann (48).

– Han motsetter seg fengsling, og stiller seg helt uforstående til siktelsen, sier forsvarer Erik Johan Mjelde til NRK.

– Gikk og la seg, var død neste dag

Men politiet mener nå altså at mannen står bak sin seks år yngre kones død, og har siktet ham for drap.

Ifølge BTs opplysninger skal kvinnen, som var småbarnsmor, ha gått og lagt seg i sengen sammen med sin sønn, og dagen etter var hun død.

Politiet klassifiserte dødsfallet som mistenkelig, fordi kvinnen ikke skal ha hatt ytre skader.

Leder: – Hyggelig og svært kompetent

Kvinnen jobbet i en bergensbedrift. Lederen for firmaet forteller at han vet lite om selve saken, men han har bare gode ord å si om sin tidligere medarbeider.

– Hun var en høyt verdsatt medarbeider. Vi ble sjokkerte da vi fikk nyheten om at hun var gått bort, sier lederen.

Han omtaler den nå avdøde medarbeideren som en hyggelig person som var svært kompetent faglig sett.

– Hun hadde spisskompetanse som bedriften trengte, og som vi verdsatte høyt. Det er et vakuum i organisasjonen etter henne, sier lederen.

Ber om lukkede dører

Ørjan Ogne Foto: NRK

Politiet vil foreløpig ikke kommentere saken, men har varslet en pressekonferanse om saken mandag ettermiddag klokken 16.

Klokken 12.45 fremstilles den 48 år gamle mannen for varetektsfengsling.

Politiadvokat Ørjan Ogne vil be om at dørene lukkes under Bergen tingretts behandling av saken.