Mann (40) fengslet i fire uker etter dobbeltdrapet på Sotra

Torsdag ble et ektepar på 66 og 67 år funnet drept ved sin egen bolig på Kolltveit på Sotra. Sønnen (40) ble pågrepet samme sted, siktet for drapet.

Lørdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser politiet i en pressemelding.

Mannen blir foreløpig ivaretatt av helsevesenet.

– Vi ønsker ham fengslet fordi vi er redd for at han kan forspille bevis, at det er muligheter for gjentakelse, og at det kan virke støtende for allmennheten å løslate ham nå, sa politiinspektør May-Britt Erstad etter fengslingsmøtet lørdag.

I retten møtte 40-åringen iført sort T-skjorte, sort bukse og joggesko. Mannen satt rolig og hørte på dommerens innledning før retten ble satt kl. 12.32.

Aktor May-Britt Erstad ba om at saken gikk for lukkede dører, noe hun fikk medhold i av dommerfullmektig Therese Larsen.

AKTOR: Aktor May-Britt Erstad hadde bedt om at saken gikk for lukkede dører, noe hun fikk medhold av retten i. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Har det vanskelig

Etter 20 minutter var fengslingsmøtet over. Da hadde partene forklart seg. Verken politiet eller mannens forsvarer Fredrik Verling vil si om den siktede har erkjent drapene.

– Min klient har det veldig vanskelig, og det var tøft for ham å være i retten i dag, sier mannens forsvarer Fredrik Verling.

Verling ble oppnevnt som forsvarer for 40-åringen torsdag kveld. Den siktede forklarte seg om hendelsen på politihuset i Bergen i går.

– Jeg kan ikke kommentere hva han har sagt til politiet, sier han.

FORSVARER: Fredrik Verling forsvarer den 40 år gamle mannen som er siktet for å ha drept begge foreldrene sine. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Trygg på at de har tatt rett mann

Drapene på de to personene på Kolltveit skjedde trolig natt til torsdag, opplyste politiet på en pressekonferanse fredag. Politiet pågrep 40-åringen på stedet. De mener at de har tatt rett person.

– Vi føler oss relativt trygge på det. Samtidig så understreker vi at vi er tidlig i saken, og kan ikke utelukke noe. Men vi er relativt trygge på at vi har rette vedkommende.

Mannen skal ha forklart seg greit i avhør, uten at politiet vil si noe mer om det.

VAKTHOLD: Politiet holdt fredag ettermiddag vakt utenfor huset på Kolltveit. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Fortsatt tekniske undersøkelser

Erstad forteller at det fortsatt pågår tekniske undersøkelser på åstedet for å sikre spor og få en fullstendig oversikt over hendelsen.

– Vi har et bilde og mener at vi har en oppfatning av hva som har skjedd og hvordan de ble drept, men vi kan ikke dele det ennå.

Bistandsadvokat Beate Hamre har sier lørdag at hun ikke vil gi en kommentar på nåværende tidspunkt.

– De etterlatte er i dyp sorg og ønsker fred og ro.

POLITI: Politiet gjør fortsatt undersøkelser på stedet. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Overtatt av helsevesenet

Sønnen som er siktet for drapene på foreldrene hadde hatt langvarige psykiske problemer, får NRK opplyst. I etterkant av avhøret natt til fredag, ble mannen overtatt av helsevesenet.

BT skriver at han tidligere bodde i en kommunal omsorgsbolig et annet sted i landet, og at Helse Bergen varslet Helsetilsynet om drapet. Det er helseforetaket pliktig til å gjøre etter loven, hvis det skjer noe alvorlig med en av deres pasienter.

40-åringen hadde nokså nylig flyttet inn i foreldrenes hus på Kolltveit. Ifølge TV 2 var han nylig utskrevet fra sykehus.