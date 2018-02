Bilde på avvegar: Fryktar jenter trur han er overgriparen

SUNNMØRE TINGRETT (NRK): Han går stadig i frykt for at jenter skal tru han er ein kynisk overgripar. Nyleg vedgjekk ein medstudent at han har stole fleire bilde frå 26-åringen og brukt til å forgripe seg mot ti jenter.