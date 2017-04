Mann (29) satt i fyllearresten

En mann (29) ble natt til onsdag kastet ut av et utested i Nygårdsgaten i Bergen sentrum etter å ha havnet i klammeri med flere gjester. Da en politipatrulje i 02.30-tiden ba mannen forlate sentrum, og han nektet, ble han satt i fyllearresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. – Han hoiet og skrek, og hadde nok fått litt for mye å drikke, forteller operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt, som ellers melder om en rolig natt.