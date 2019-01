I desember 2017 kunne NRK fortelle at Vest politidistrikt hadde rullet opp en omfattende overgrepssak mot barn på internett.

En nå 28 år gammel mann fra Bergen ble tiltalt, og erkjente å stå bak de fleste forholdene i det politiet internt kalte «Skype-saken».

– Jeg var til tider ensom og kom inn i en vond spiral, forklarte han i retten.

Da han i mars i fjor ble dømt til fire års fengsel, valgte han likevel å anke.

Men nå har Gulating lagmannsrett valgt å skjerpe straffen, skriver BT: Mannen er dømt til fem års fengsel for nettovergrep mot 49 barn.

«Hadde han ikke blitt stoppet, er det lagmannsrettens klare oppfatning at listen over overgrep og fornærmede hadde blitt enda lengre», skriver dommerne. De fastslår at 28-åringen «spilte målrettet og kynisk på et stort og variert register for å oppnå det han ønsket».

Lagmannsretten fastholder at 28-åringen må betale oppreisningserstatning på 50.000-150.000 kroner til hvert av 13 ofre – til sammen 970.000 kroner.

MOREN: – Det er en jungel der ute, så det er ikke lett. Vi som foreldre må følge med så godt vi kan, henge med og prøve å lære barna våre nettbruk i tidlig alder, sa moren til tiåringen da NRK intervjuet henne i fjor. Foto: Margret Helland / NRK

Mor startet saken

Det var moren til en ti år gammel jente som varslet politiet, etter å ha oppdaget mistenkelige meldinger på datterens iPad.

– Det var tydeligvis en chat med en eldre som hadde et stygt språk og oppfordret jentene til å gjøre ting som jeg skjønte ikke er akseptabelt å gjøre, sa moren til NRK i fjor.

– Denne saken ville ikke ha vært avdekket hvis ikke en mor hadde oppdaget datterens Skype-logg, sa politiadvokaten til NRK.

Politiet aksjonerte, og brukte siden store ressurser på å gjennomgå mannens chatteloggene, og gjennomføre avhør med de andre ofrene de fant.

Foreldrene visste ingenting før politiet tok kontakt.

– Sjokket har vært stort for foreldrene når dette har blitt avdekket, sa bistandsadvokaten til NRK.

STOR SAK: – Jeg er ikke kjent med at vi i Bergen har tatt ut tiltale med så mange fornærmede i en tilsvarende sak, sa politiadvokat Cathrine Krohn. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

49 ofre

Påtalemakten tiltalte mannen til slutt for å ha forledet 25 jenter fra 10 til 15 år til å vise seg avkledde foran webkamera.

Flere skal ha gjort seksualiserte handlinger med seg selv.

Ytterligere 19 jenter skal ha blitt forsøkt forledet til det samme, men sagt nei, mens fire jenter og en gutt skal ha blitt utsatt for seksualisert chatting av mannen.

– Jeg er ikke kjent med at vi i Bergen har tatt ut tiltale med så mange fornærmede i en tilsvarende sak, sa politiadvokaten til NRK.