Mann (21) gikk på togtak – strømskadet

Klokken 03.40 natt til søndag fikk politiet beskjed fra AMK om en person som hadde ringt dem.

– Han fortalte at han hadde klatrer opp på et togsett på containerterminalen på jernbanestasjonen i Bergen. Der hadde han kommet opp på strømførende ledning, og det hadde slått ut slik at han hadde mistet følelse i en arm og en fot og han ba om hjelp, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til NRK.

Luktet svidd

Politiet var på stedet et par minutter senere, opplyser operasjonslederen. Da var strømmen slått av, av NSB.

– Han lå på taket på et lokomotiv. Vi fikk ham ned og inn i en politibil og kjørte i møte med en ambulanse. Han var ved bevissthet men har tydelig fått seg et ordentlig støt. Det luktet faktisk svidd. Skadeomfanget er ukjent, men det kan være veldig alvorlig, sier Kronen.

Klokken 09.30 opplyser Helse Bergen at mannen er lettere skadet.

Små marginer

Han legger til den unge mannen ikke har noen tilknytning til terminalen eller noe på taket på lokomotivet å gjøre.

– Vi ser med skrekk og gru på dette. Det er snakk om veldig, veldig små marginer mellom liv og død i slike tilfeller.

Kronen kan ikke erindre at de har hatt lignende hendelser tidligere.