Mangla riktig førarkort

To utanlandske lastebilsjåførar måtte setja frå seg tilhengarane på lastebilen på grunn av manglande førarkort. Det var under ein kontroll på E39 ved Hjellemarka i Os vegvesenet ba dei to skaffa andre førarar til lastebilane sine. To varebilar måtte laste av 300 og 400 kilo for å komme ned i tillatt vekt før dei fekk kjøra vidare.