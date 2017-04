Ble du lurt?

Det har lenge vært en årlig tradisjon i pressen å lure inn en tullenyhet 1. april for å lure lesere, lyttere eller seere.

Flere medier har imidlertid valgt å droppe spøken de siste årene. NRK meldte tidligere i uken at verken NRK, Dagbladet, Aftenposten eller VG publisere ha slike spøker i år.

Heller ikke region- og lokalvisene Bergens Tidende, Drammens Tidende og Sunnmørsposten deltar i moroa.

Enkelte har imidlertid nektet å legge fra seg tradisjonen.

Bergen stasjon skifter navn

I Bergen har det vært i strid om skiltet på byens jernbanestasjon. Mange mener skiltet, der det står «Bergen stasjon», strider mot det tradisjonsrike navnet «Jernbanestasjonen».

Nå kan kommunen opplyse at skiltet skal tas ned og erstattes med en digital skjerm, og at alle som kan dokumentere at de har bergenske oldeforeldre kan stemme på hva det skal stå gjennom appen «Minstasjon».

Slutt på is-søl på bunad

Lørdag lanserte Dagen «Presteguiden», en digital portal for evaluering av prester.

Telemarksavisa skriver at fylkets 17. mai-komité planlegger å frata barna retten til å spise is på nasjonaldagen for å bøte på problemet med gris og kliss på «statsplagget bunad».

Statsbygg varsler at Museet for samtidskunst skal bli kultur-hamam, og at banksalen er «som skapt for et nedsenket basseng». Også Scandic Hotels ønsker å gjøre noe nytt med fredede bygg og kan opplyse at Stortinget har vedtatt at Nasjonalgalleriet skal bli til et «luksushotell Europa aldri har sett maken til».

Ulvene får nytt hjem

Et sted å bo vil også OBOS etablere på Ulven. Selskapet kjøpte området nordøst i Oslo i 2016, og opplyser at de har sendt en henstilling til Miljøverndepartementet om at ulvene det er gitt fellingstillatelse på, i stedet blir omplassert til Ulven.

UiO-avisa Apollon melder at en «intelligent spionrobot» har forsvunnet og er på frifot i Oslo. Forskerne mener den kan destabilisere samfunnet og kopiere seg selv, og har utlovet en dusør på én million kroner.

Las Vegas-bryllup

I utlandet er ikke frykten for «fake news» like stor, og flere store bedrifter og aviser har ofte gått ganske langt med sine aprilspøker.

Britiske Daily Mail publiserte i sin lørdagsavis «eksklusive bilder» av et hemmelig bryllup mellom prins Harry og skuespillerinnen Meghan Markle i Las Vegas, mens «en kilde i BBC» sier Storbritannia trekker seg fra sangkonkurransen Eurovision innen 2019.

I Nederland lanserte Google tjenesten Google Wind, som skal gjøre det mulig å kontrollere været gjennom landets tradisjonsrike vindmøller.

En av de mest kjente aprilspøkene er fra BBC, som i 1957 viste sveitsere som høstet spagetti fra trær.