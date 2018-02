– Jeg tror ikke folk vet hva det betyr dersom det skjer noe i trafikken, og de ikke er forsikret, sier direktør i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth.

Ferske tall fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF) viser at det nå er 83.811 kjøretøy som ikke er forsikret med den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Bare siden nyttår er det meldt inn 150 skader forårsaket av et kjøretøy uten riktig forsikring.

Biler som ikke har betalt pålagt forsikring Antall forsikringspliktige Antall uforsikrede Østfold 216 839 4880 Akershus 479 964 9639 Oslo 411 347 8098 Hedmark 190 696 4143 Oppland 184 554 4009 Buskerud 237 196 5725 Vestfold 179 420 3937 Telemark 140 901 3497 Aust-Agder 93 135 2142 Vest-Agder 131 622 2930 Rogaland 320 448 6299 Hordaland 327 334 6717 Sogn og Fjordane 92 143 1522 Møre og Romsdal 209 807 3463 Nordland 199 179 4037 Troms 137 343 2740 Finnmark 70 232 2157 Svalbard 1609 161 Trøndelag 357 653 7679 SUM 3 990 422 83 811 Tall fra Trafikkforsikringsforeningen

– 150 kroner døgnet

Fra 1. mars vil alle som eier kjøretøy/kjøretøyer få døgngebyr for å ikke ha den lovpålagte forsikringen. Det betyr at du for en personbil må betale 150 kroner i døgnet.

– Dette blir det fort penger av, sier Stenseth. Det et rent gebyr og det gjelder ikke som en forsikring.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er eid av forsikringsselskapene som selger trafikkforsikring. Slik det er i dag går en del av forsikringen du betaler videre til TFF. De pengene brukes til å betale ut erstatning når uforsikrede kjøretøy er involvert i ulykker.

– Disse sakene koster rundt 150 millioner kroner i året. Vi mener at det er riktig at de uforsikrede skal betale for seg, slik at de som har ting i orden slipper.

Statens vegvesen forventer pågang

– Vi forventer kraftig pågang av folk som vil levere inn skilter nå, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Kjell Bjørn Vinje.

På nettsidene sine merker de at folk søker informasjon.

– Det er mange søk om dette på våre nettsider nå og flere tar også kontakt. Vi prøver å forklare dette så godt som mulig, og så henviser vi dem videre til Trafikkforsikringsforeningen.

Satser på gebyr for ubetalt forsikring Kjøretøygruppe Gebyrsats Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy 50 Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter) 150 Buss, lastebil 250 Tall fra Trafikkforsikringsforeningen

Vedtatt i desember

Hvem som skal få gebyr finner de ut via datasystemet TFFAuto. Der henter de inn opplysninger om registrerte biler fra Statens vegvesen og informasjon fra forsikringsselskapene. Dermed kan de plukke ut de som ikke har forsikring.

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor, da de mente noe måtte gjøres for å få ned antall uforsikrede kjøretøy. Det er Trafikkforsikringsforeningen som står for innkrevingen.

– Siden i høst er det sendt ut varselbrev til over 150.000 uregistrerte kjøretøyeiere. Det var et forvarsel om at denne ordningen skulle komme 1. mars. Det har ført til at flere nå betaler forsikring, sier Stenseth og fortsetter.

– Håpet er at dette gebyret skal motivere de uten den lovpålagte ansvarsforsikringen til å skaffe seg denne eller levere inn skiltene. For selv om kjøretøyet ikke er i bruk – så lenge det har skilter så er det forsikringspliktig.

Er du i tvil om du har forsikring på kjøretøyet ditt så kan du sjekke det her: Sjekk om du er forsikret

Dette er Trafikkforsikringsforeningens råd for å unngå gebyr: