Mange droppar setebelte i buss

Statens vegvesen har gitt 62 personar gebyr for manglande bruk av setebelte i buss denne veka. Over 70 bussar i Hordaland blei kontrollert. Kampanjeansvarleg i Statens vegvesen, Anne Margrethe Bøe, er uroa over at så mange ikkje nyttar setebelte.