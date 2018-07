Måler temperatur i brannområdet

Det brenn no mindre i fjellsida i Ullensvang. Brannvesenet nyttar no eit varmesøkjande kamera for å måla temperaturen i bakken i brannområdet. 110-sentralen i Hordaland seier at det ryk mindre frå brannen enn tidlegare, og at dei har slutta å sleppa vatn over området inntil vidare.