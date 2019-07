Måkeunger angrepet med byggskum: – Dette er ren sadisme!

Det var fredag morgen at daglig leder i et firma på Minde tok kontakt og fortalte at et måkereir på bakken utenfor bedriften var fullt av byggskum. Også de tre måkeungene i reiret var fulle av skum.

To fortvilte måkeforeldre kretset rundt reiret og truet med å angripe alle som nærmet seg.

– Hjerteskjærende!

– Synet som møtte oss var hjerteskjærende. Måkeungene var dobbelt så store og fulle av stivnet skum. Øynene var helt klistret igjen på den ene, forteller Inger Johanne Graff, som er leder i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland.

Byggskum er en ekspanderende masse som brukes både som isolasjon, lim og tetningsmiddel.

Reiret har ligget på bakken på en parkeringsplass i lengre tid og skal alltid fått være i fred.

– Jeg har aldri sett noe liknende. Vi har vært litt frustrerte over måkeangrep i perioder. Men å gå fra det til å drive tortur mot dyr på denne måten, det er helt hinsides, sier den daglige lederen.

MÅTTE BRUKE SKALPELL: Veterinæren måtte skjære vekk deler av dunlaget på måkeungene for å få av byggskummet. Foto: Charlotte Graff

Angrepet har trolig skjedd torsdag ettermiddag. Dyrebeskyttelsen er overbevist om at det hele var planlagt.

– Planen var nok å ta livet av måkeungene, slik at foreldrene forsvant fra stedet, sier Graff.

Det er strengt forbudt å angripe måker og reirene deres. Måken er fredet, og hekkende fugler og reir er særlig beskyttet av lovverket.

Slik takler du nærgående måker Ekspandér faktaboks Ikke mat måkene . Hvis du mater måkene klarer de ikke å skille på hvem som ønsker å gi dem mat eller ikke.

. Hvis du mater måkene klarer de ikke å skille på hvem som ønsker å gi dem mat eller ikke. Trekk deg unna. La fuglene få mest mulig fred, spesielt i hekketiden.

La fuglene få mest mulig fred, spesielt i hekketiden. Hold en hånd over hodet. Hvis du holder en hånd eller pinne over hodet vil ikke måkene bli så nærgående og de går alltid etter det høyeste området når de stuper.

Hvis du holder en hånd eller pinne over hodet vil ikke måkene bli så nærgående og de går alltid etter det høyeste området når de stuper. Ha øyekontakt. Hvis du holder øyekontakt med måkemor vet hun at du følger med, og blir mindre tøff i hekketiden.



Kilde: Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening og Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker ved NINA

Måtte skjæres av med skalpell

Måkeungene ble fraktet til Dyrebeskyttelsens klinikk i Åsane, hvor en veterinær straks gikk løs på oppgaven med å befri de små fuglene fra det stivnede skummet.

RYSTET: Inger Johanne Graff i Dyrebeskyttelsen Norge av. Bergen og Hordaland er rystet over mishandlingen. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Alt måtte skjæres av med skalpell. Heldigvis er de fulle av dun, slik at det gikk fint å skjære bort litt av dunene for å få dem rene, sier Graff.

De tre små ble fredag ettermiddag satt tilbake i reiret, som nå er flyttet opp på et tak i nærheten. Der ble de etter kort tid gjenforent med foreldrene.

– Dyrebeskyttelsen har vært helt fantastisk! Jeg var sikker på at fugleungene måtte avlives. All ære til dem for at de klarte å redde dem, sier lederen i firmaet som eier bygget like ved parkeringsplassen.

Vil finne de skyldige

Politiet skal være orientert om saken, men Dyrebeskyttelsen har ikke levert inn anmeldelse på grunn av mangel på bevis.

Den daglige lederen lover at han likevel vil prøve å komme til bunns i det hele selv.

– Vi vil prøve å finne ut hvem som har gjort det, slik at vi kan bidra til at noe slikt ikke skjer igjen, sier han.