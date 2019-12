I flere tiår har de ventet på veglys på fylkesvei 101 i Hardanger. Nå står 83 master ferdig på veien forbi Sekse i Ullensvang.

Det spesielle er at det er solcelledrevne veglys som lader seg opp ved hjelp av sol og dagslys.

Det er det første helårsanlegget langs en bilvei. Fylkesveien i Hardanger har blitt det største anlegget i landet med denne løsningen.

Veglysene er skapt for nordiske forhold. De kan lyse i en måned uten direkte sollys, og to timer med direkte sollys gir nok strøm til tre dager med lys.

Tryggere skolevei

Samtidig som søstrene Maiken Sexe Ulriksen (13) og Marte Sexe Ulriksen (9) spaserer nedover Seksevegen, lyser veien opp.

– Du kan se om det er glatt på veien. Jeg føler meg også tryggere, for jeg føler bilene ser oss bedre, sier Maiken.

– Jeg synes det er bra at ting er litt miljøvennlig også, sier Marte.

Solcelledrevne lys er ikke nytt. Det er brukt som punktbelysning på for eksempel bussholdeplasser og parkeringer tidligere.

– Men her er det snakk om over to kilometer med veglys som avviker fra standardbelysningen til Statens vegvesen, sier Marit Ystanes, tjenesteleder for teknisk drift i Ullensvang herad.

TRAFIKKSIKRINGSTILTAK: Ullensvang har fått to millioner kroner fra fylkeskommunen for å kunne sette opp veglysene. Foto: Tale Hauso / NRK

Sparer tre millioner kroner

– Et mål er helt klart å belyse flere veier hvor det tidligere har vært for dyrt å sette opp lys, sier gründer og daglig leder i BTG AS, Trygve Raen.

I 2017 gikk selskapet i gang med å utvikle lysene. I samarbeid med Kristiansand kommune ble de første utgavene testet på Gimlekollen i fjor.

Mastene har integrert solcellepanel på alle fire sider. Batteriene er plassert nederst på stolpen, og hver mast har to batteri.

Standard løsning med stålmaster med kabel i grøft ville ha kostet over fem millioner kroner på Sekse. De solcelledrevne veglysene koster litt over to millioner kroner, og har ingen årlige strømkostnader.

– Vi ville brukt om lag 25.000 kroner årlig på strøm for en slik strekning, sier Ystanes.

BEREGNET FOR NORDISKE FORHOLD: De solcelledrevne veglysene kan lyse i en måned uten direkte sollys. To timer med direkte sollys gir nok strøm til tre dager med lys. Foto: Tale Hauso / NRK

Kommunen vil altså spare penger, selv om de solcelledrevne veglysene krever at man bytter batteri.

– Man må bytte batterier hvert femte til åttende år, men det er likevel billigere enn å betale for strøm, sier Raen.

Om vinteren står lyset i Sekse på ti prosent om morgenen og kvelden. Når noen beveger seg blir det skrudd opp til 40 prosent. Så blir det slått av igjen om natten.

– Hvis du er ute i nattetimene så vil det slå seg på ved bevegelse. Naboene kan altså følge med om du har vært på fest, sier Ystanes.