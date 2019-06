Mai var kaldere enn april: – 125 år siden det skjedde sist

– Som høygravid synes jeg det er behagelig. Jeg ville ikke hatt det slik som i fjor, med 30 plussgrader, sier Maren Berg.

– Jeg synes det er grusomt. Jeg liker det ikke, sier Henrikke Berg.

De to er uenige om 9 grader og overskyet i slutten av mai er bra eller ikke. Men bra eller ei, i år har det vært langt mellom de typiske maidagene.

UENIGE: Maren Berg og Henrikke Berg er uenige om maiværet. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Det har vært en relativt kjølig periode i størstedelen av landet, bortsett fra østlige deler av Troms og Finnmark, sier statsmeteorolog Kristin Seter.

Gjennomsnittstemperaturen for Bergen i mai var faktisk lavere enn den var i april.

– Snittet var 9,8 grader i april og er 9,5 så langt i mai, sier statsmeteorolog John Smits.

Det er 125 år siden forrige gang det skjedde.

– Mai har ikke vært kaldere enn april i Bergen siden 1894, sier Seter.

Det samme gjelder Florø i Sogn og Fjordane og Stavanger i Rogaland. I Ålesund i Møre og Romsdal har mai vært kaldere enn april for første gang siden 1926.

– Ikke mai som er spesiell

Det er imidlertid ikke været i mai som har vært unormalt. Det unormale i år var den varme april måned.

– Mai har vært variabel. Vi har hatt noen veldig kjølige dager i det siste, men det har også vært noen varme dager i mai, sier Seter.

Hun nevner blant annet 17. mai, som var den varmeste nasjonaldagen som er målt i Bergen noensinne.

IKKE REKORD: Statsmeteorolog Kristin Seter sier at den lave snittemperaturen i mai ikke er rekord. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

– Det ser ut til at gjennomsnittstemperaturen i mai ender opp med å være rundt én grad kjøligere enn normalt. Det er langt fra rekord, sier hun, sier hun.

Den laveste gjennomsnittstemperaturen som er mål i mai, var 6,7 grader i 1923.

Sammenlignet med det høres ikke årets gjennomsnittstemperatur på rundt 9,5 grader så verst ut.

Måtte stenge fjellovergang

Mai-været har likevel har mai skapt trøbbel for enkelte. Særlig problemer man gjerne ikke så for seg at man ville bli utsatt for i månedsskiftet mai-juni.

Tidligere denne uken anbefalte meteorologene at folk ikke burde kjøre på høyfjellet med sommerdekk, selv om vi nå er i juni måned.

Og tidlig fredag morgen kom det meldinger om at værforholdene på Hardangervidda var så dårlige at veien ble stengt.

Venter normal juni over hele landet

Selv om mange er skuffet over mai, vil den kommende måneden trolig være bedre. Juni kommer ser nemlig ut til å bli helt normal.

– Vi kommer til å starte måneden med en veldig våt dag i morgen. Men temperaturene vil ligger rundt 15 grader gjennom helgen, sier Seter.

Utover måneden viser prognosene enda høyere temperaturer.

– Det er et håp om at vi får ordentlig varme dager litt ut i juni, men det er litt usikkert enda, sier hun.