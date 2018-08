Magnus Stangeland (77) overlevde dramatisk natt på sjøen

Både BT og BA skriver at det var Magnus Stangeland (77) som ble funnet etter en redningsaksjon ved Stolmen i Austevoll onsdag.

Etter å ha gått ut med båten tirsdag kveld, ble han meldt savnet i 9.30-tiden onsdag.

Det skjedde etter at båten hans ble funnet i fjæren i Fugløysundet. Båtens motor var i gang, men ingen var i nærheten.

Da ble det satt i gang en større redningsaksjon. Både Hovedredningssentralen, dykkere fra brannvesenet, politi og flere private båter bidro.

Etter kort tid ble Stangeland funnet på Fugløya, en ubebodd øy i havgapet vest for Stolmen.

Var i sjøen en time

– Han skal være i god behold på Haukeland. Vi er så utrolig glade for at han har overlevd. Det er et mirakel, sier datteren Bente Stangeland i en kort kommentar til BA.

Stangeland har sittet på Stortinget for Senterpartiet i tolv år, vært president for Redningsselskapet i seks år og vært en av hovedaksjonærene i Bergen Group.

77-åringen-har overlevd en svært dramatisk kveld og natt.

En gang sent tirsdag kveld har han falt over bord og havnet i sjøen. I over en time skal han ha ligget i sjøen, før han klarte å komme seg i sikkerhet på et nes på øya.

– Han var selvfølgelig våt, sliten og kald etter å ha sittet der i hele natt. Det var nok godt å bli funnet, sier politioverbetjent Per Nordstand, som er leder for politiet i Austevoll.

Helse Bergen opplyser at 77-åringen er lettere skadet.

– Han sa det hadde vært kaldt i vinden der helt vest. Kulden var det største problemet, sier Nordstrand.

Skryt fra politiet

Det var konen som meldte Stangeland savnet, etter at hun visste han dro ut for å fiske tirsdag.

Politiet skryter av hvordan den erfarne fiskeren har handlet da han havnet i sjøen.

– Han har tenkt godt og vært smart. Etter å ha drevet i sjøen lenge har han kommet seg i land på den rette plassen. Det er tydelig at han har hatt en plan mens han ligget i sjøen, sier Nordstrand i politiet.

– Han har ikke fått panikk og spart på kreftene til han måtte bruke dem. Det er ikke annet å si enn at han må være i god form og en hardhaus.