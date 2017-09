Må telle 70.000 stemmer for hånd: – Vi mangler folk og plass

Etter at NRK avslørte at sensitive datafiler fra valgsystemet lå åpent ute på nettet, bestemte kommunalminister Jan Tore Sanner seg for å kreve manuell telling av stemmene i årets valg.

Jan Tore Sanner Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det kan forsinke valgresultatet.

– Dette blir en stor ekstrajobb for oss. Vi vil jo finne løsninger, men akkurat nå ser jeg dem ikke helt, sier Elin Solberg, leder for valgseksjonen i Bergen kommune.

– Vi må prøve å få det til uten altfor store forsinkelser, sier Solberg, når NRK treffer henne på rådhuset i Bergen fredag ettermiddag.

Må kaste helt om på planene

Stemmene som avgis valgdagen telles uansett manuelt i hvert enkelt valglokale, før de rapporteres inn til valgkontoret, og senere sendes til maskinell kontrolltelling samme sted.

Men forhåndsstemmene, som vanligvis telles maskinelt på valgkontoret, må nå telles manuelt i dette lokalet. Det medfører plassproblemer, og ikke minst mannskapsproblemer.

– Det er et godt spørsmål hva dette vil føre til for oss, og jeg kan ikke gi et fullgodt svar. For det er veldig lenge siden vi har talt for hånd i så store mengder som det her er snakk om, sier Solberg.

Hun forteller at de har én person i valgorganisasjonen som har vært med på manuell telling i et slikt omfang tidligere, på 90-tallet.

– Vi får håpe at hun husker godt, og kan hjelpe oss med å organisere dette. Vi må lage oss en rutine som gjør at vi får sikkerhet i tellingene våre, sier Solberg.

30-40 ekstra personer

Tellingen av forhåndsstemmene starter tidlig om morgenen valgdagen, og resultatet skal være klart til klokken 21.

Med et anslag på 70.000 forhåndsstemmer, er Bergen den kommunen i Norge som sammen med Oslo (rundt 100.000) får flest. Solberg regner med at det trengs 30-40 ekstra personer for å få det til.

– Vi sitter nå og ser på hvor mange folk som trengs for å åpne sedlene, sortere dem, og telle dem. Vi må ha to lag til å telle, ett til førstegangstelling, og ett til kontrolltelling, sier Solberg.

Mannskapene blir ifølge lederen for valgseksjonen trolig hentet fra en «beredskapspool».

– Den har byrådet gitt oss i beredskap i tilfellet anlegget skulle gå ned, og vi ikke skulle ha tilgang til å ta imot stemmene maskinelt. Så vi skal nok få tak i folk, sier Solberg.

EKSTRAJOBB: – Dette blir en stor ekstrajobb for oss, det gjør det, sier Elin Solberg. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Må finne et sted å telle

Men det er også et spørsmål hvor stemmene skal telles, rent fysisk.

– Det er jo plasskrevende. Sykkel-VM tar mye plass i rådhuset, noe som gjør at muligheten til å utvide våre arealer der er begrenset, sier Solberg.

Ti dager før valgdagen har administratorene altså plutselig fått en stor utfordring i fanget.

– Det er veldig mye jobb i utgangspunktet, og så kommer dette på toppen. Dette blir en stor ekstrajobb for oss, det gjør det, sier Solberg.